Jennifer CANALI

Diplômée d'un Brevet de Technicien Supérieur Assistante de Direction, complété d'une formation universitaire.



Durant quatre ans, j'ai occupé le poste d'assistante administrative, commerciale et technique au sein de sociétés différentes.



Ce poste demandait beaucoup de polyvalence, un sens aiguë de l'organisation et une forte capacité d'adaptation.



Je recherche un poste similaire autour de Pertuis, Aix-en-Provence.



Mes compétences :

Maitrise du logiciel MS Office

Gestion de projet

Autonomie et initiative

Relation client

Suivi clients

Organisation du travail

Gestion des litiges

Organisé

Dynamique

Rigoureuse