Gilles MOTTET

RLD est un des leaders français de la location et de l'entretien d'articles Textiles et d'équipements sanitaires.



Concrêtement, nous louons à l'hôtellerie, la restauration , la santé et l'industrie :

- Des vêtements professionnels (Bleus de travail, blouses hospitalières, vêtements d’image, vêtements à haute visibilité, équipements de protection individuelle (EPI)…

- Du linge d'hébergement (Draps, housses de couette, taies d’oreiller, peignoirs de bain, serviettes éponge, nappes…)

- Des produits d'hygiène (distributeurs de savon, essuie-mains, diffuseurs de parfum, assainisseurs d’air, distributeurs de gels hydro alcoolique, distributeurs de papiers hygiéniques)… et des tapis antisalissures avec ou sans logo.



Concrètement, RLD c’est plus de 30 ans d'expérience, 36 sites en France, 2 100 collaborateurs, 22 000 clients, 1 700 tournées de livraison par semaine, 380 tonnes de linge lavé par jour, 120 000 vêtements traités chaque jour...



Notre ambition est de devenir la référence en matière de service dans notre métier



Mes compétences :

Communication

Création

Internet

Internet marketing

Marketing

Référencement

Web

Prospection

Développement commercial

Vente

Gestion

Gestion de projet

Management

Web marketing