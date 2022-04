Gilles NODET

Actuellement occupant un poste d'Ergonome au sein d'un équipementier automobile, j'assure

le déploiement de la démarche "Ergonomie" du groupe en animant un portail intranet dédié à

L'ergonomie, en produisant de la connaissance (création de modules de formation) en partageant les goods practices de l'ensemble des sites du groupes et en animant le réseau "ergonomics trainer".

Par ailleurs, je suis en appui et soutien à l'ensemble des sites du groupe au travers d'un

accompagnement des équipes projets, comme de production, dans la prise en compte des critères ergonomiques (posturaux, organisationnels, sociologiques).

J'assure également les missions de référent handicap qui consiste à déployer et animer l'accord

handicap groupe ( maintien dans l'emploi par aménagement de postes de travail, accompagnement dans la reconversion professionnelle, sensibilisation et communication sur le Handicap, à l'ensemble

du personnel et enfin développement du recours aux établissements employant des salariés RQTH

(ESAT et EA)

Enfin j'interviens comme enseignant vacataire dans plusieurs cursus: DU Ergonomie et Santé au travail

- DIUST (pour les infirmiers(es) du travail - DIU (pour les futurs médecins du travail))



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Enseignement universitaire

Dynamisme

Esprit d'équipe

Autonomie

Rigueur