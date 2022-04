Jennifer CHAMBERLIN

Dynamique, sérieuse et fiable, je suis une assistante de Direction dédiée à son métier et passionnée par les RH.

Depuis 15 ans, j’ai développé des compétences à la fois en RH (communication, formation, recrutement, administration du personnel, santé et sécurité) et dans l'assistanat de direction et j'ai collaboré avec un VP et des DG. J’ai travaillé dans divers secteurs, y compris juridique et bancaire mais aussi au sein d'une agence de communication, une ONG et dernièrement, dans l’industrie. Mes meilleures réalisations ont été dans l’évènementiel (organisation d’un stand lors d’un salon) et la refonte d’un site internet.

Parfaitement bilingue, je me tiens informée des évolutions de mon métier et je m'adapte aux nouveautés avec plaisir.



Mes compétences :

Relations humaines

Assistanat de direction