Jennifer CHIASSON

Bach+ 4 années dans l' art avec un majeur dans Multi-Média



Certification de production cinématographique et télévisuelle



7 ans d'expérience de montage vidéo professionnel



Certifié dans Final Cut Pro 7 et maîtrise des programmes Avid Media Composer / Symphony



Expérience de genre varié: Militaire, Nouvelles, Culture, Comédie, Drame, Publicité, Mode, Santé, Documentaires, Films - DVD, Internet, Télévision, Compressions



Maîtrise de l'Anglais et bonne connaissance en Français



Mes compétences :

Adobe Indesign CS6

Coloriste

Graphiste freelance

Montage vidéos et intégration web

Final Cut Studio

Photographie

Adobe Illustrator CS6

AVID

Sorenson Squeeze

Adobe Photoshop CS6