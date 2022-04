Bonjour je m'apelle Jennifer Clary, je suis a la recherche d'un emploie dans tous entant que aide à la personne.

Je suis une personne motivée,sachant que j 'ai fait 3 mois d'aide a domicile e velo cella ne me fait pas peur au contraire.

Cella me permettra de pouvoir payer mon permis et de me concentrer a 100 pour cent sur mon emploie car a mon permis.



Mes compétences :

Mise en rayon

Sauveteur secouriste du travail

Dynamique

Patiente

Attentif

Habilitation electrique

Volontaire

Service à la personne

Communication