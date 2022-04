Jennifer CLARI

Ingénieur en génie de procédés (ENSIACET - Toulouse), les projets de conception/dégoulottage/revamping en ingénierie sont très intéressants. Ils demandent une rigueur et une organisation que j'ai pu développer durant mes expériences passées. Je suis actuellement ingénieur procédés au sein de la société INEVO TECHNOLOGIES.

Le métier d'INEVO Technologies, un bureau d'ingénieur spécialisé en génie des procédés, est la conception des procédés, l'industrialisation des procédés et l'optimisation des procédés.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

MATLAB

Aspen Plus / Aspen Properties

ProSimPlus / ProPhyPlus

Microsoft Office