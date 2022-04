Jennifer DANNE

Diplômée en pharmacie option industrie, je me suis spécialisée dans le secteur des affaires réglementaires en validant un Master 2 "Environnement Réglementaire international des entreprises et des produits de santé" (abordant l'enregistrement des médicaments, cosmétiques, dispositifs médicaux...en Europe et à l'International et enseigné majoritairement par des professionnels de santé).

Après deux stages effectués dans le domaine de la dermo-cosmétique (3 mois en PME pour la mise en place d'une norme et rédaction d'un technical file de dispositif médical puis 6 mois dans une grande entreprise, stage portant sur le complément alimentaire et le D.M.), j'ai rejoins ALTRAN en janvier 2012 afin d'intégrer la consultance et bénéficier de multiples expériences.



Mes compétences :

Affaires réglementaires

Brevet

Cosmétique

Droit

Droit des marques

International

Pharmacien

Rédaction

Veille

Veille réglementaire