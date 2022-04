Jennifer DARMON

- Pilotage opérationnel : construction budgétaire, suivi des indicateurs de pilotage, garante de l'atteinte des objectifs recrutement.



- Référente recrutement de practices opérationnels : construction budgétaire des objectifs recrutements, suivi des indicateurs de pilotage et reporting.



- Management de 7 chargés de recrutement : suivi RH et coaching sur le savoir-faire recrutement, relations écoles, gestion de projet et développement personnel.



- Chef de projet et directeur de projet événementiel, Solucom'meeting.



- Recrutement : recrutement de postes consultants et postes fonctionnels (contrôle de gestion, RH, DSI...): sourcing, coaching des candidats, émission de la proposition d’embauche, intégration.



- Campus Manager : déploiement d’une stratégie employeur sur les campus partenaires.



Mes compétences :

Ressources humaines