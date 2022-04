Jennifer DAZA

Passionnée par l’univers du web, diplômée d’un Master en Marketing communication et issue d’une formation spécialisée dans le Web , je suis Responsable Webmarketing chez Eanet.

J'éprouve un réel plaisir à travailler sur l'élaboration d'actions de communication et marketing sur le web et avec un intérêt tout particulier pour l'ergonomie.



Ce poste aux multiples missions, allant de la gestion globale de projets web (stratégie webmarketing) des clients et de l'agence à l'augmentation de la visibilité/notoriété sur le web, en passant par la mise en en place d'une stratégie de référencement, d'ergonomie et de suivi d'opérations, favorise la pluri-compétence et le renouveau.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Partenariats

Presse

Publicité

Référencement

Web