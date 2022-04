Jennifer DELAPLACE

Actuellement en poste de juriste auprès du Médiateur des Communications Électroniques depuis 12 ans, je souhaite évoluer professionnellement en mettant mes acquis au profit d’une structure dynamique et soucieuse du service au client.



En plus d’exercer le métier de juriste dans un secteur très concurrentiel, je suis également en charge depuis deux ans du pilotage de l’activité, de la gestion des flux et, depuis 4 ans, des formations en interne (des collaborateurs) et en externe (des associations de consommateurs et des nouveaux opérateurs adhérents) ainsi que des relations avec notre prestataire informatique chargé du développement de l’interface commune entre l’équipe du Médiateur, les entreprises adhérentes et les clients sur le site Internet.



Ayant également assuré la mission de Déléguée Générale du service pendant une durée de 6 mois lors de la vacance du poste, j’ai ainsi pu m’exercer aux fonctions d’encadrement de 8 juristes et 2 assistantes et de recrutement avec le renouvellement de près de 50 % de la masse salariale.



Elaborer des programmes de formation et en assurer le suivi, mettre en place des outils et des process, assurer la veille juridique, anticiper les éventuelles sources de litiges représentent mon quotidien.



Je conçois le métier de juriste comme un véritable « Business Partner », qui doit être doté d’un grand sens du service et de qualités d’écoute et de communication certaines.



Un bon juriste doit également être capable de faire preuve d’une grande rigueur et d’une excellente capacité de rédaction tout en sachant être créatif et manifester une ouverture d’esprit dans la recherche de solutions opérationnelles.



C’est dans cet état d’esprit que je vous transmets ma candidature et mon envie de progresser dans un environnement de travail aussi passionnant qu’exigeant.



C’est cette polyvalence ainsi que mon sens de la qualité et du service au client que je souhaite mettre à votre disposition.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel