Jennifer DESARZENS

Diplômée d'Etat Aide Médico-Psychologique, j'ai acquis lors de mes stages et de mes expériences professionnelles, les qualités d'écoute et les compétences nécessaires en matière d'accompagnement, d'aide et d'éveil.



J’ai eu la possibilité de travailler auprès d’enfants, d’adultes et de personnes vieillissantes souffrant de multiples handicaps, dans différentes structures d’accueils.



Au cours de mon expérience professionnelle, j’ai été amenée à mettre en place des activités socio-éducatives et pédagogiques en lien avec l’élaboration de projets d’accompagnement, d’assurer à la fois des soins d’hygiènes et de conduire des échanges avec les familles et les différents professionnels médico-sociaux pour assurer du mieux possible le bien être de l'enfant et de la personne à accompagner.



J'ai les compétences nécessaires pour assurer l'accueil, les soins, la sécurité et participer au bon développement de l'enfant.



Mes compétences, mon professionnalisme et mon dynamisme sont les atouts qui me permettent de mener à bien mon travail.



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Patiente

Créativité

Autonomie

Travail en équipe

Dynamique

Observatrice

Volontaire

Organisation du travail

Élaboration de projet

Analyse des besoins