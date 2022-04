Jennifer DESORT

Je dispose des compétences suivantes :



- L'accueil téléphonique et l'accueil physique

- La gestion et la rédaction des courriers

- Préparation des dossiers de plaidoirie

- Constitution des dossiers

- La gestion des fournitures de bureau

- La gestion des relations avec les prestataires externes

- L'organisation des déplacements des collaborateurs et la prise en charge de diverses réservations

- Le classement des dossiers

- Le gestion des notes de frais

- Gérer les contacts avec les clients

- Gérer la facturation

- Gérer les impayés et relancer les clients

- Suivre l'évolution du budget

- Maitrise des outils informatiques classiques (Word, Excel, PowerPoint)

- Autonomie

- Rigueur

- Très bon sens relationnel