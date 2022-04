Jennifer DIALLO

Consultante en reclassement professionnel chez ANVEOL /ALIXIO MOBILITE.



Intervention au sein des entreprises avant/pendant/après la mise en place d'un PSE.



- Accompagnement des salariés sur de la mobilité interne et externe, projet de reconversion professionnelle, formation et création d'entreprise dans le cadre du congé de reclassement.



- Plan de Départ Volontaire



- OUTPLACEMENT



- Accompagnement des salariés en CSP.







MES COMPETENCES en:



Accompagnement:



Informer, conseiller et proposer les dispositifs d'aide existants les mieux adaptés (projet professionnel, orientation formation, remise à niveau…)

Développer les solutions en adéquation avec un public donné.

Animer et/ou encadrer une équipe -responsabilité fonctionnelle ou hiérarchique

Aider à résoudre des problèmes divers d'ordre social, administratif, socio-économique posés par différents publics en quête d'une meilleure insertion sociale (personnes, familles, salariés...)

Analyser la situation et engager les interventions de médiation nécessaires (courriers, enquêtes, démarches, accompagnement...)

Maitrise des TRE



Recrutement :



Identifier et analyser les besoins en recrutements

Rédiger les profils de postes et assurer leurs diffusions sur les supports adaptés

Réalisation de sourcing

Administrer et suivre les procédures de recrutement : présélection, entretien…

Conduite d’entretiens individuels

Organisation et animation de sessions collectives

Suivi des nouveaux salariés en entreprise

Prospection et gestion des relations partenaires (agences intérim, entreprises, acteurs locaux…)

Assurer les reportings, comptes rendus…



Commerciales :



Développement de portefeuilles clients

Prospections des entreprises

Construction d’un réseau de partenaires







Managériales :



Gérer une structure

Mise en place d’une prestation (locaux, partenaires…)

Encadrement d’une équipe de travail



Mes compétences :

Social

Chargé de recrutement