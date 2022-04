Jennifer DONZE

Je suis une personne motivée, dynamique et consciencieuse. Je suis dans l'intérêt de toujours satisfaire au mieux les personnes qui m'entourent. Ouverte d'esprit, divers domaines peuvent m'intéresser et me rendre investie.



Ayant obtenue ma Licence professionnelle Biotechnologies appliquées à la santé, je suis actuellement en recherche active d'un premier emploi.



Dans l'attente de celui-ci j'effectue des CDD au sein de la Cure Thermal St Eloy afin d'y acquérir maturité, responsabilité, patience, motivation et enfin conscience professionnelle. Après quelques mois de travail volontaire et consciencieux, j'ai déjà pu m'épanouir au sein d'une entreprise.



Je souhaite désormais obtenir une chance de prouver mon adaptabilité et ma motivation de travail au sein d'un laboratoire pouvant m'accueillir et me faire évoluer.



Mes compétences :

Techniques de laboratoire

Labview

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Western Blotting

Paint

Microsoft Excel