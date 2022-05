Stéphanie ANDRÉ

Je travaille au sein du Laboratoire Homéopathique LEHNING, au service R&D. Je participe à la conception et à la mise au point industrielle de nouveaux produits ou décline les produits existants en vue de leur mise sur le marché.

Je mets en place des essais afin de tester la viabilité et les performances d'un produit selon un cahier des charges rigoureux pré-établi. Je rédige les rapports de synthèse.



Mes compétences :

Gestion de projet

Word

Ouverture aux autres

Polyvalence – Rigueur – Méthodes

Recherche et Développement

Excel

Galénique

Formulation cosmétique