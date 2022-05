Olivier GRAVIS

FLACPACK AGENCE COMMERCIALE FRANCE :



-E-SCENT BY TIRRIT

Array

TIRRIT Chine usine ISO 9001

Nombreux brevets internationaux.

Entreposage stockage sur palettes pour service livraisons juste à temps , bureau commercial

à Aubry du Hainaut près de Valenciennes (59).

GAMME STANDARD:

SPRAYS cosmétique,parfumerie alcoolique et huile.

SPRAYS poudre.

CREME ET LOTION verouillables sans contact métal.

DISPENSERS sans contact métal.

MINITRIGGERS.

POMPES MOUSSE FOAMERS

TRIGGERS A GACHETTE détergence, hygiène, entretien.

CAPSULES disctop,fliptop,pushpull,sécurité enfant,compte-gouttes.

FLACONNAGE COSMETIQUE pehd et pet,airless,pots plastique à vis simple et double paroi,pots sécuripack encliquetables inviolables.

.Pompes spray,lotion Fea ,crimp et din 18.

Flaconnage VERRE jaune amber et verre bleu pharmacie et VERRE blanc alimentaire.

Etude de spécifiques.

Flaconnage PLASTIQUE,pots,piluliers en PET,PEHD,PP en partenariat solution full service

pour secteurs cosmétique et hygiène



-ILHAPLAST

Usine située à Vagos au nord du Portugal certifiée ISO 9001

www.ilhaplast.com

Injection soufflage PET piluliers et sirops en salle blanche iso 7 classe C

Injection soufflage flacons PEHD ou PP 50ml au 1000ml cylindriques,ovales ,plat bague à vis gcmi 24 et 28-410 en salle propre ou salle blanche iso7 classe C

Piluliers PET 75ml au 500ml à vis 38mm inviolable ou 38-400 ou encliquetables Jc 38

Sirops PET 125ml,150ml,200ml bague vis PP28 inviolable

Piluliers PEHD ou PP 60ml au 300ml bague vis ou encliquetable

large choix de standards et panel de couleurs standards.

Capsules inviolables à vis PP28 et Sécurité enfant.

Couvercles PEHD à vis 38mm inviolable et encliquetables LDPE Jc 38 joint Heat seal par induction ou PS22 pressure sensitive.

Couvercles PP vis 38-400 métal lisse or et argent et filet apparent argent joint PS22.

Gobelets doseurs PP marquage CE



-GMS SISTEMAS

Sabadell Espagne

www.gmsmachinerie.fr/fr

Usine de machines de positionnement et prélévement de pièces Smartfeeder,

redresseur de flacons plastiques 5ml au 500ml,

bols vibrants,

tables d'accumulation,

alimentateurs mécaniques.



-MH DIPAC près de Madrid par BB PACKAGING Espagne

www.mhdipac.com/fr

Gamme standard à partir d'une palette .Injection en pp alimentaire pots et barquettes pp naturel ou blanc microondables avec couvercles encliquetables.

Iml selon quantité minimum.Etudes de spécifiques.



Mes compétences :

Packaging

Conditionnement

Spray à sertir ou à vis

Airless

Monodoses pet

Piluliers petpackers,pilljars,roudpackers à vis ou

Dispensers et sprays

Verre cosmétique

Triggers,mini triggers,spray ou mousse option crc

Injection plastique

Plastique pet