Valery ZUCCHIATTI

Fort d’une expérience commerciale réussie de 15 années en tant que directeur au sein de groupes renommés de la Grande Distribution, en tant que cadre, j’ai acquis une solide maîtrise du management, de l’optimisation des flux et de la gestion de centre de profits.



Manager réactif et pragmatique, gestionnaire assidu, souci de la rentabilité et de l’efficacité, homme de terrain rigoureux, dynamique, important sens relationnel et faculté d’adaptation, ouverture d’esprit, mes atouts me permettront de mener à bien une nouvelle mission.



Mes compétences :

Ressources humaines

Commerce

Conseil

Gestion

Gestion de projet

Formation

Management

distribution