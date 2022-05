Laurine ZUCCHIATTI

Détentrice d'un baccalauréat Sciences Techniques et Gestions depuis 2012 je suis à la recherche d'un emploi dans le secteur du secrétariat médical.

En effet ayant déjà une expérience dans le domaine de la réception et du secrétariat j'aimerais pouvoir m'orienter dans le secteur de la santé.

C'est un secteur qui me plaît, ma discrétion, ma connaissance du secret professionnel, ainsi que mes connaissances de l'outils informatique seront un plus dans l'emploi recherché.



Mes compétences :

Connaissances informatiques

Discrétion et secret professionnel

Connaissances de logiciel informatiques, de l'outi