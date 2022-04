Jennifer DUMOUCHEL

Domaines de compétences :



• Conduite du changement et accompagnement des projets.

• Recueil et consolidation des besoins, définition des enjeux et des exigences, rédaction du cahier des

charges fonctionnelles.

• Animation de réseaux d’utilisateurs, d’acteurs projet.

• Optimisation de l’expérience utilisateur.

• Conception et réalisation de dispositifs de formation.

• Mise en œuvre et suivi de stratégies de communication.

• Suivi et évaluation des plans d’accompagnement.

• Pilotage de projets.



Mes compétences :

Support de communication internes et externes

Élaboration de supports écrits

Aisance relationelle

Communication

Adobe photoshop

Communication interne

Rédaction de contenus

Communication visuelle

Relations Publiques

Stratégie de communication

Communication externe

Communication marketing

Gestion de prestataires

Communication événementielle

Graphisme

Adobe Dreamweaver

Typo3

Mise en page

Relation fournisseurs

Organisation d'évènements

Microsoft SharePoint

Création de contenus

Adobe Premiere

Gestion de contenu

Adobe InDesign

Communication institutionnelle

Photographie

Conduite du changement

Accompagnement au changement

Conseil