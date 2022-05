Vincent FAUVET

Ingénieur Matériaux, Procédés et Développements, en recherche active de nouveaux challenges professionnels en France ou à l'étranger. Je vise un poste en tant qu’ingénieur tests & essais, méthodes, procédés.



Mes principaux secteurs d’intérêt sont : l'aéronautique, la construction ferroviaire, l'automobile, le matériel sportif, le BTP et l'énergie.



Disponible immédiatement et mobile.



Mes compétences :

Impedance Spectroscopie

Corrosion

DSC

Catia

Coatings

Polymères

Adhesion

ATG

Analyse de surface

IR Spectroscopie

Microsoft Office