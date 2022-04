Jennifer FLEURY

Logware Institut est le département Formation du Groupe LOGWARE. Il peut intervenir dans divers secteurs d'activités et dans différents domaines d'expertise, organisés autour de 5 offres :



- Formations sur mesure,

- Accompagnement à la formation,

- Formation intra-entreprise,

- Formation inter-entreprises,

- Elearning.



Nos consultants sont la richesses de notre entreprise, aussi il est crucial pour nous de capitaliser sur leurs expériences et sur leurs compétences de formateurs.



Aujourd'hui plus qu'hier, compte-tenu de la globalisation des marchés, les entreprises dont l'objectif est de devenir sans cesse plus concurrentielles, ont besoin d'un accompagnement personnalisé, professionnel et pertinent, dans la conduite de leurs grands projets de formation.



Les compétences multisectorielles de nos consultants formateurs alliées à la diversité des projets sur lesquels nous sommes intervenus, nous permettent d'apporter une réelle plus-value à nos clients



http://www.logware-institut.fr/ressources/fichiers/Catalogue_logware_institut.zip?PHPSESSID=a24210e5aad72c43c3245def5ff4ab32





Mes compétences :

formation

distribution

recrutement

rh

budgets