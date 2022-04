Jennifer FORT

Diplômée de l'Institut d'Aménagement, de Tourisme et d'Urbanisme de l'université de Bordeaux III et de la faculté des sciences de Poitiers je travaille actuellement en tant que chargée d'études au sein du bureau d'études en conseil en environnement Safege à Bordeaux. J'y exerce mes compétences en environnement et en urbanisme afin de concevoir des solutions d'aménagements durables du territoire. Ma sensibilité pour la préservation de l'environnement me permet de travailler sur des thématiques plus en lien avec la biodiversité.



Mes compétences :

Curiosité

Perseverance

Rigueur

Gestion de projet

Animation de groupes

Animation de réunions

Environnement

Cartographie