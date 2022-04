Jennifer FOUQUET

Après de nombreuses années d'expériences professionnelles, je souhaite vous apporter les compétences que j’ai acquises telles que l’esprit d’initiative, la rigueur, l'organisation et l’assiduité.

Très à l’aise avec l’outil informatique, je m’adapte rapidement aux logiciels bureautiques et comptables.

A l'écoute de toute offre, je recherche un emploi à temps plein.

Je suis mobile jusque dans le sud des landes.

Permis B et véhiculée.



Mes compétences :

Fiche de paie

Saisie comptable et suivi des factures client

Pointage des comptes

Facturation

Encaissements et décaissements

Relances clients

Tableurs Excel

Mise en forme documents Word

Outlook

Coala

Powerpoint

Ciel

Works

Microsoft Works

Microsoft Publisher

Internet, Genapi

Ciel Compta, Isacompta, Coala, Sage compta 100