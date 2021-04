Passionnée par mon métier et toujours en quête de nouveaux challenges, je développe mes compétences avec enthousiasme. Ce qui me motive ? Le goût de l'autre, le faire-savoir et le savoir-être !

Ma polyvalence est un réel atout et me permet de m'adapter à la diversité des missions qui me sont confiées et pour lesquelles je m'investis à 100 %.



Mes compétences :

Communication

Microsoft Office

Lightroom

Adobe Photoshop

Adobe Indesign