Jennifer FRITZ

· Conduite de projet, polyvalente, organisée, autonome,

· Techniques de communication, aisance relationnelle et rédactionnelle, pédagogie,

· Travail en équipe, capacité à mobiliser un réseau partenarial,

· Collecte / traitement informations qualitatives et quantitatives (benchmarking, prospective, bases de données),

· Expérience développement durable / Eco Quartiers auprès des collectivités territoriales,

· Informatique : Pack Office, In Design, Cartographie,

· Sociologie, Economie, Démographie, Statistiques, Documents durbanisme, Législation...



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Construction

Développement durable

Développement local

Gestion des opérations

Habitat Social

Physique

Rénovation

Sociabilité

Urbanisme