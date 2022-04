Je suis une jeune fille très motivée qui est à la recherche d'un emploi qui pourra je l'espère me combler. j'ai l'envi d'apprendre et d'avancer pour évoluer. Je suis très responsable motivée et très autonome. Je suis disponible pour toutes offres sérieuse et qui Je l'espère me poussera vers le haut.



Mes compétences :

Dynamique

Organisation

Autonomie professionnelle

respect des règles

responsable

Respect des engagements