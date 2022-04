Jennifer GASTERSTÄDT

D'origine allemande, je suis venue vivre dans le sud de la France en septembre 2011.

Diplômée graphiste, ma formation en Allemagne et mes expériences en France m'ont permis d'acquérir le savoir-faire et les compétences dont je me sers aujourd'hui pour réaliser des supports publicitaires print en grand et petit format. Grâce à mes sept ans d'expérience professionnelle, j‘ai une parfaite maîtrise des logiciels PAO (Adobe CS CC, QuarkXPress).



En juin 2013, j'ai obtenu mon diplôme de responsable technico-commercial international à Montpellier ainsi que mon certificat TOEIC en anglais, niveau international. Ainsi, j'ai pu élargir mes compétences intégrant désormais les domaines commerce (international) et marketing.

Au cours de mon dernier emploi, dans une imprimerie numérique à Montpellier, j'occupais un poste d'attachée commerciale. La conception graphique ainsi que la gestion de machines de production (imprimantes latex et solvant) faisaient également partie de mes missions.



J'ai la chance d'être trilingue, parlant couramment l'anglais, le français et bien sûr l'allemand.





