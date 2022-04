Jennifer GENSON

8 ans d’expérience en marketing à l’international dans l’univers de la beauté et du bien être.

De la création d’une marque au soutien opérationnel de produits existants, mon parcours professionnel me permet d’avoir une vision globale et stratégique de la gestion de marque.

Je souhaite relever un nouveau challenge professionnel et mettre à profit mes compétences en management en tant que Chef de Groupe.



Mes compétences:

--------------------------

*Analyse de marché et besoins consommateurs

*Analyse d’offre et recommandations de positionnement

*Création de nouveaux concepts, mix marketing et stratégie de lancement produit

*Pilotage du développement produit

*Pilotage des budgets et de la rentabilité

*Management direct de personnes