Jennifer GILLOT

Bonjour

Jeune diplômée d’un Master Banque Finance, je suis actuellement à la recherche d’un groupe à intégrer.

Ma formation universitaire m’a permis d’acquérir des connaissances nécessaires aux métiers bancaires telles que la négociation, l’analyse financière, l’assurance, la gestion de patrimoine et des notions de droit bancaire.

Connaissances que j’ai mises en application durant mon stage de fin d’étude d’une durée de 6 mois, effectué au sein de la Banque Populaire Lorraine Champagne, agence Reims Langlet. En effet, j’y ai mené des entretiens client et prospect, tant particuliers que professionnels. J’ai également étudié des demandes de prêts, effectuer des analyses financières, et mener des actions de prospection.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel