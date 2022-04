Jennifer GONCALVES

Caracterisée comme un leader charismatique au sein de mon entreprise , j'ai toujours remporté les challenges et objectifs fixés par mon employeur actuel. Ma sociabilité et ma persévérance m'ont permis de créer une clientèle diverse et variée au sein de mon travail.



Mes compétences :

Gestion d'un linéaire

Traitement des litiges clients

Contrôle hebdomadaire de la satisfaction clientèle

Réalisation et suivi des devis

Suivi des objectifs quotidiens

Animation du point de vente par des plans d'action