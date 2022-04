Jennifer GOPAL

Actuellement à la recherche d’un contrat de professionnalisation, c’est dans une démarche de reconversion professionnelle que j’ai récemment intégré l’école EBBS Business School de Bordeaux pour suivre une formation en alternance de niveau bac + 3 de chargée des ressources humaines. Lors de la construction de mon projet de reconversion professionnelle, j’ai mûri l’ambition de travailler dans le secteur des ressources humaines, car j’ai été séduite par l’idée de pouvoir contribuer à la bonne santé des entreprises tout en m’appuyant sur le développement de la dimension humaine. De plus, c’est un métier en perpétuelle évolution, ce qui suppose d’avoir une ouverture d’esprit, une certaine culture du travail en équipe et ainsi qu’une volonté d’innover. Des compétences que j’ai su développer lors de mes précédentes expériences professionnelles et que je souhaiterais adapter à l’univers des ressources humaines.