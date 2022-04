Jennifer GOUBELLE LONGUEMARE

Titulaire d'un master 2 diagnostic et intervention en entreprise, je suis à la recherche d'un poste de chargée de mission sécurité, prévention pour participer à l'amélioration des conditions de travail au sein d'une entreprise ou d'une organisation.

Mon expérience et ma connaissance théorique me permettent de répondre aux problématiques par le biais de l'analyse de la demande (enquête de terrain, connaissance d'outils...)



Mes compétences :

Analyse des besoins

Conduite de projet

Études qualitatives

Animation de réunions

Audit

Études quantitatives

Études statistiques

Analyse de la demande,