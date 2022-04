Jennifer GRACIE

- Expert de justice près la cour d’appel d'AMIENS : traduction-interétariat (anglais, français).



- 'Solicitor (non practising)' de la Law Society de l'Angleterre et du Pays de Galles.



- Prestataire de Formation (Enregistrée sous le numéro 22 80 01746 80 auprès du préfet de région de Picardie).



Jenny a été avocate depuis 20 ans, mais n'exerce plus. Sa passion pour la communication franco-anglaise l'a mené à fonder Partners For Law en 2008 pour offrir:



(1) Formations professionnelles :

• Anglais à thématique juridique – formation continue pour les avocats homologuée par le CNB

• Perfectionnement d’anglais professionnel compatibles avec les demandes de DIF

• Ecriture commerciale - techniques pour vous aider à exploiter votre marché.



(2) Ecriture commerciale

• Rédaction de vos articles ou pages web ;

• Correction des textes en anglais ;

• Révision des documents pour rendre plus clair et attirant contrats, pages web, plaquettes, articles…;



(3) Voix off en anglais (accent BBC English) pour vos publicité, documentaires, habillage d’antenne (radio, tv), e-learning, audio guides…...



(4) Traductions, y compris certifées conformes (français et anglais)





Mes compétences :

Anglais

Anglais juridique

English

Français

Juridique

Legal writing

révision

Traductions

writing