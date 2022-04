Jennifer GUILLOT

Riche d'une expérience de dix ans comme spécialiste en système d’information documentaire (SID), j’ai travaillé dans les domaines de l'audiovisuel et du Web, au sein de l’INA, France Télévision, Canal+ et dans le groupe Philippe Vaillant, où j’ai piloté la création du service de documentation et mis en place des solutions de gestion de l’information.



Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir une expertise. La coordination de projet reste l’un des axes majeurs de mon travail : de l’étude des besoins utilisateurs, aux développements d’outils adaptés, jusqu’à la conduite du changement.



Mes compétences :

Filemaker pro

Management

SGBD

Archivage

MOA

Recette fonctionnelle

Cahier des charges

Conduite de projet

Documentation