Jennifer HEBERT

Après 10 ans dans l’armée de l’air, à différents poste d’assistanat, la rigueur, la discrétion, l’écoute, sont mes points forts. Je sais gérer les priorités dans les missions qui me sont confiées. La variété de ces dernières exige une polyvalence quotidienne. D’un tempérament dynamique, je souhaite mettre à votre disposition toutes mes compétences.



Ces compétences je les ai enrichies en effectuant une formation d'Assistante ressources humaines et celle-ci m'a confirmé que ce métier me plait tout particulièrement.



Bien cordialement,



Jennifer



Mes compétences :

Rédiger les documents de communication interne et

Organiser des séminaires / évènements

Mettre en oeuvre le processus de recrutement de la

Contribuer à l’élaboration et au suivi du plan de

Maîtrise du pack office 2010

Collecter les éléments variables de paie et vérifi

Elaborer et actualiser les tableaux de bord RH

Assurer la gestion administrative des salariés, de

Proposer, déployer et assurer la diffusion des pro

Assurer une veille juridique et sociale