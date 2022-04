Jennifer HERAUD

Depuis 10 ans je réalise des missions de transactions, valorisations, études pré opérationnelles de faisabilité et conseils en immobilier d’entreprise (bâtiments industriels, locaux commerciaux, bureaux, foncier).

Membre depuis 2013 du Collège des Experts du SNPI, j’effectue des expertises amiables en valeur vénale et locative dans le respect de la Charte Européenne de l’Expertise (TEGOVA). Je suis spécialisée en bâtiments industriels, bureaux, locaux commerciaux, foncier (zi, za, zac).

J’interviens dans le cadre de :

- Evaluation de patrimoine

- Obtentions de concours bancaires, garanties de prêts ou hypothèques

- Divorces et séparations

- Successions, donations, et partages

J'exerce les missions de conseils ou d'expertises sur l'ensemble du territoire Rhône Alpes.



Mes compétences :

Commercial

Développement commercial

Immobilier

Investissement

Stratégie

Vente

Location