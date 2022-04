Jennifer HUGOT

Http://www.jenniferhugotdesigntextile.fr



Designer textile doublement diplômée, je suis passionnée par la création et le design. Je peux vous accompagner dans vos projets par mon expertise des matériaux, de la couleur, de la création de motifs et d’univers liés aux tendances mais aussi par ma maitrise des techniques comme le tissage, l’impression textile et la tapisserie.



Forte d’expériences variées dans les domaines du luxe (Montex, Nobilis), de la grande distribution (Décathlon) mais aussi dans l’évènementiel (Gaîté Lyrique), mon parcours professionnel est diversifié et contrasté.

L’éclectisme de mon parcours est une richesse et reflète ma ferveur et ma vision du design textile, mais aussi l’adaptabilité, l’inventivité et l’implication dont je fais preuve dans mes projets.



Connaissant les milieux de la broderie d’ameublement, l’édition de tissus d’ameublement mais aussi l’univers industriel textile, je propose d’être votre partenaire de création et de réalisation.

Avec une vraie soif d’apprendre et de partager mes expériences je suis à la recherche de nouveaux projets professionnels.





Mes compétences :

Adobe Photoshop

Veille tendance

Design Textile

Mise en page

Graphisme print

Couleurs et Matières