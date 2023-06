Sophie GUZMAN NAVAS

Mes compétences :

Finition et mise en page

Création de GIF animés

Création de dessins et d'illustrations

Conception de sites internets

Création des vues produits pour E-boutique

Création des fichiers de productions textiles

Aide au développement de collections textiles

Mise en forme des campagnes newsletter

Retouche photos mannequins

Sélections de photos pour les réseaux sociaux

Rangement et tri administratifs

Animation d'ateliers arts plastiques

Formation des stagiaires

Passer des commandes clients

Entretien vitrine et rangement réserve

Organisation de shooting photo

Préparation showroom