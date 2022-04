Jennifer IGLESIAS

Chargée de communication indépendante, j'accompagne les entreprises dans leur communication avec un œil extérieur. Chargée de projet événementiel indépendante, je gère la conception et la mise en oeuvre de vos événements d'entreprise. Graphiste de formation, je réalise moi même les différents supports de communication dont vous aurez besoin.





Le détail de mes activités :



- Kibie, garant de votre univers visuel. L'image de l'entreprise, des marques, des associations...

Les services : Graphisme, PAO - Conseil en développement d'activité - Organisation d'événements pour les professionnels - Web et réseaux sociaux - Décoration et merchandising visuel.



- Miar : Animation musicale pour événements publics ou privés.



Mes compétences :

E-commerce

Design textile et objets

Communication visuelle

Conception de supports de communication

Design graphique

Chef de projet print et web

Community management

Outils PAO - Adobe

Conseil

Décoration intérieure

Organisation d'évènements

Home Staging

Evénementiel

Graphisme