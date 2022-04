Jennifer JANES

"Puisqu'on ne peut pas changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles !" James DEAN



Mon parcours professionnel a été riche d'opportunités qui me permettent aujourd'hui d'avoir des compétences dans divers domaines - l'administration des ventes - la vente - le marketing - la supply chain,...

J'ai consolidé et complété mes expériences sur les bancs de l'école en obtenant un Master 2 en Management de Projet.



L'autonomie, la prise de décisions et la diversité des missions me stimulent. Quant à l'accompagnement des collaborateurs, c'est d'après-moi la pierre angulaire de tout changement.



Mon ouverture d'esprit, ma capacité d'analyse et ma capacité à faire évoluer les choses sont mes atouts pour aider les entreprises à être efficientes.



Mes compétences :

Process

Amélioration continue

Prévisions des ventes

Administration des ventes

SAP R/3

SAP Business Information Warehouse

Microsoft Office

Business Objects

Business Intelligence