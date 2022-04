Franck BLONDIAU

FB47 Consulting vous accompagne pour une approche organisationnelle du mieux-être au travail.



2 outils principaux en support d'intervention : LA SOPHROLOGIE et LA MINDFULNESS



3 axes distincts d'intervention :



L'entreprise pour :

Développement des compétences commerciales

Base et fondement du manager

Gestion du stress et de l’émotion

Développement de la confiance en soi

Renforcement de la cohésion d’équipe

Gestion des conflits



La Vacation pour :

intervention en clinique, université, cadre sportif pour

préparation à un examen

faire face à une opération

aborder une compétition



Le particulier pour :

Approche bien-être et relaxation

Gestion du stress et de l’émotion

Développement de la pensée positive

Troubles du sommeil



LES INTENTIONS :

- Prise en compte de la dimension humaine au travail

Gestion des risques Psycho sociaux

Réduction du stress

Réduction de l’absentéisme

Amélioration de la résilience

Développement de méthodes et outils innovants

Développement des compétences managériales



LES EFFETS :

Renforcement des vertus tels que : l’éthique, l’honnêteté, l’altruisme

Renforcement de l’effort individuel et collectif

Développement de l’innovation managériale

Développement de la concentration, de la lucidité, de l’attention, de la création, de l’intuition, de l’innovation

Développement des comportements pro sociaux tels que : l’empathie, la compassion, l’engagement, la coopération, le relationnel



Les intérêts pour les ressources humaines :



1 LES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX :

Gestion du stress au travail et réduction des symptômes de Burn-out

Gestion de la souffrance et des situations de détresse au travail

Absentéisme pour maladie



2 LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D ENTREPRISE :

Promotion et développement du bien être au travail

Amélioration de l’équilibre vie privée / vie professionnelle



3 MANAGEMENT ET LEADERSHIP

Amélioration de l’intelligence émotionnelle

Développement des capacités d’attention



***********************************************************************************************



Domaine de Compétences



 Commercial :

- Déterminer les orientations stratégiques, les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en place après analyse et évaluation des différentes composantes du marché.

- Animer, coordonner et contrôler, avec ses collaborateurs, les activités de conception et de mise en œuvre nécessaires au développement des biens ou services proposés par l’entreprise.

- Élaborer et proposer à la direction générale la politique commerciale de la société.

- Assurer la fonction de garant pour la stratégie commerciale, pour atteindre les objectifs

 Management :

- Manager une équipe de 24 personnes (incluant 2 chefs des ventes, 2 commerciaux terrains)

- Diriger division spécifique incluant les ventes, les achats et le marketing

- Contrôler, animer et former la force de ventes

- Recruter les futurs collaborateurs (agent de maîtrise et employé)

 Marketing :

- Concevoir guide référentiel à parution 1000 exemplaires – fréquence bimensuel

- Organiser opérations animation des ventes

- Proposer les plans d'action commerciale pour les produits : cibles à atteindre, prix de vente, circuit de distribution, campagne de communication, actions promotionnelles.

- Assister la force de vente dans la stratégie de vente et l'élaboration de l'argumentaire.



Formations



Formation interne au groupe :

2010 « manager des managers » formation 2Sdc

2005 « aptitudes managériales » formation KRAUTHAMMER

2001 « manager les relations sociales » formation ESPACE FORMATION

1998 « animer et diriger votre équipe » formation CEGOS



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Marketing

Distribution

Management