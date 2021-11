Jennifer KAISER

J'ai choisi d'obtenir mon bac ES et mon DUT TC par le CNED et par un emploi du temps aménager pour concilier au mieux le sport et mes études. J'ai ensuite choisi de privilégier une opportunité professionnelle de responsable de prescription puis de commerciale avec un total de 7 années d'expérience. Puis j'ai choisi de prendre une année pour m'occuper de mes enfants. Je fais maintenant le choix de reprendre ma vie professionnelle en main avec une reprise sportive adaptée, pour trouver le bon équilibre. Nous sommes nos choix, nos erreurs sont un apprentissage, nos réussites une force.



Mes compétences :

bonne capacité d'adaptation

bon relationnel

communication

Travail en équipe

bonne planification /organisation

prospection, recrutement

maîtrise du pack office