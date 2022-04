Florence KAISER

Directeur Administratif et Financier de Triax France, je mets mes compétences au service d’un groupe international reconnu sur un marché en plein développement.

Je suis le garant de la bonne application des règles comptables , fiscales, sociales et juridiques de notre entité.

Je transmets à la direction et aux actionnaires, mensuellement,des données financières fiables.

Je coordonne les différentes fonctions comptables, financières et administratives de notre entreprise dans le souci de la performance de l'entreprise et de la satisfaction de nos clients.

Je participe aux réunions de management et de stratégie du groupe.



Compétences informatiques:

Excel, Word, Powerpoint

Logiciels de paye :SAGE ;CEGID

Logiciels comptabilité :SAGE ;Ravel ;MS Dynamic AX (AXAPTA)

Compétences linguistiques:

Anglais courant et Allemand scolaire.



Mes compétences :

Allemand scolaire

Anglais avancé

MS Office 2010

Logiciels de paye : SAGE, CEGID

Log. compta. : SAGE, Ravel ,MS Dynamics

Axapta

Finance

Comptabilité

MS Office 2016

Ressources Humaines

Fiscalité

Cash flow :DIO DSO DPO