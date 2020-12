Recruteurs Internationaux, nous intervenons pour d'importants Groupes Industriels sur tout la France (Alsace, Hauts de France, Rhone Alpes, Bourgogne, Nouvelle Aquitaine) mais aussi à l'International (Suisse Romande, Allemagne, Turquie...) et recrutons des Experts Opérationnels.



Experts en stratégie de recrutement, experts en transition professionnelle, nous accompagnons les décideurs à mieux recruter leurs collaborateurs et les cadres en repositionnement professionnel à trouver leur voie (références : https://www.revelateurdecompetences.fr/reco-et-references )



Coachs Certifiés, nous sommes Délégués Régionaux du Cercle National du Coaching de Paris pour le Grand Est



Délégués Régionaux de la Ligue des Optimistes de France Alsace hors Eurométropole, nous sommes également partenaires de STRASBOURG EUROPTIMIST



Comment imaginer travailler ensemble aujourd'hui ?



Virginie PATTEIN, 06 74 64 46 31 et Bertrand KAUFFMANN 06 09 85 88 96.



Visitez notre site : www.revelateurdecompetences.fr



kauffmannb@revelateurdecompetences.fr

recrutements@revelateurdecompetences.fr