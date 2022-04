Jennifer KEMPE

FPC, Agence de Marketing Relationnel vous accompagne dans l'optimisation de votre Gestion de la Relation Client :

- Marketing téléphonique : Prise de RDV qualifiés / détection de potentiel / qualification....

- Enquêtes quanti / quali : Téléphoniques / Web / face à face...

- Formation et conseil : Techniques d'optimisation de la GRC et Stratégie de Marketing relationnel



www.fpc-marketing.com

J. Kempe : Lauréate du Réseau Entreprendre Normandie Seine & Eure et Membre du CJD de Rouen



Mes compétences :

Formation

Marketing direct

Management

Gestion de la relation client

Télémarketing

Développement commercial

Marketing relationnel

Marketing