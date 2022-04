Jennifer KHAN

Je suis d'origine Néo-Zélandaise et je suis venu en France il y a 8 mois. Je viens de me trouver à la recherche d'un nouveau travail.

En prévision du fin de CDD, je cherche un poste de dessinateur ou projeteur des produits diverses. Je suis expérimenté avec des logiciels CAO en 3D, particulièrement Solidworks et Catia V5, j'ai maitrisé ProEngineer 2003 mais je n'ai que des notions de Wildfire.

Mon intérêt se trouve dans les méthodes de fabrication et les materiaux, surtout le plasturgie, et ainsi le conception associé à ces méthodes.

Ce que m'intéresse de conception c'est le mélange de fonctionalité, de faisabilité de fabrication et d'aesthetique. Je trouve l'attention à détail est tout important, également le compréhension et consultation traversant les équipes impliqué dans le projet pour qu'il va réussir à tout niveau.



Mes compétences :

CAO

CAO SolidWorks

Catia

catia V5

Conception

Conception de Produits

Dessinateur

Dessinateur projeteur

Projeteur

SolidWorks