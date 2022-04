Après avoir mis fin au Master 2 Management spécialité achat à l'IAE de Toulouse, je recherche activement un poste de chargée de clientèle.



Après deux années passées au sein du service des achats de la SNCF (achats travaux bâtiments), je voudrais mettre à profit mon expérience au sein d'une autre entreprise même s'il s'agit d'un secteur d'activité différent, au contraire.



J'ai pu réaliser différentes missions au sein du service des achats de la Centrale Interégionale du Sud-ouest de la SNCF et notamment :



- création d'un panel fournisseurs dans le cadre de la Directive 2004/17

- achats de fournitures

- achats de travaux

- sourcing

- RFI



Le contact avec le fournisseur était un point essentiel pour moi car j'apprécie particulièrement communiquer, negocier, convaincre, relever des challenges.



C’est donc riche de mes premières expériences que je voudrais me diriger vers un tout autre métier dans un secteur d'activité différent.

En effet, mon parcours comme mes aptitudes personnelles semblent converger vers une même conclusion : je semble être la bonne personne pour un poste de chargée de clientèle. Mon organisation et ma rigueur représentent des atouts importants pour ce métier. Effectivement, c’est grâce à elles que je pourrai remplir les objectifs qui me seront fixés et assister au mieux mes collègues dans toutes démarches administratives. Curieuse et intéressée c’est avec passion et détermination que je m’appliquerai à connaître les marchés que j’aurai à charge. C’est aussi grâce à ma capacité d’écoute et d’évaluation que je pourrai répondre au mieux aux besoins de la clientèle. C’est aussi mon goût pour le relationnel qui me permettra d’atteindre mes objectifs en m’adaptant à tout type de public et en m’appuyant sur mes compétences acquises durant mes études. J’ai aussi, bien sûr, des lacunes que je m’efforcerai de combler par ma motivation et mon envie de bien faire.







N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

management