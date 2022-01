Jennifer LABADY

Diplômée d'un Master II Manager du Développement Marketing.



Actuellement en recherche active d'un CDI, Chef de Produit ou Manager de Catégorie.



Avec cinq années d'expérience dans le marketing, commerce et communication, je suis capable de réaliser et mettre en place un plan marketing et de prendre en charge une gamme de produit, tout en suivant les tendances du marché.

Je suis une personne organisée, curieuse et dynamique !



Prête a relever vos challenges !



Mes compétences :

Gérer des projets

Analyser le marché

Réaliser un appel d'offre

Elaborer des prix de vente

Travailler en équipe

Autonome

Polyvalente

Organisée

Créative