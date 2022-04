Jennifer LABATUT-DARBAS

Vert chez vous est une entreprise qui propose des solutions très innovantes de distribution/enlèvement de marchandises en ville avec des véhicules propres (électrique – GNV).



Vert chez vous c'est:

- 12 000 m2 d'entrepôt aux portes de Paris (Pantin)

- Des vélos utilitaires, des Berlingo, des Vito et des Ducato électriques ou GNV

- Une péniche reconvertie en espace logistique flottant pour couvrir Paris via la Seine et offrir une solution multimodale innovante et performante à nos clients.



Nous intervenons pour :

---------------------------

- la livraison de vos clients en formule messagerie express J+1 pour tous vos colis de moins de 30 Kgs et toutes vos expéditions

- la mise en place de navettes inter sites dédiées

- la livraisons à domicile de vos clients:

o Sur rendez-vous avec des moyens adaptés

o En sortie de caisse pour vos magasins